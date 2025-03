Présidence de l’Union Africaine : Mahmoud Ali Youssouf officiellement installé

Élu le 15 février dernier lors de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l’UA, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a officiellement pris ses fonctions de président de la Commission de l’Union africaine (UA) ce jeudi, à Addis-Abeba (Éthiopie).



Il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat, pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

La vice-présidente de la Commission de l’UA, l’Algérienne Selma Malika Haddadi, a également été installée. Elle succède à la Rwandaise Monique Nsanzabaganwa et aura pour mission d’assister le président dans la gestion des affaires administratives et financières de l’UA. Elle assurera également la présidence de la Commission en cas d’absence de Mahmoud Ali Youssouf.



En parallèle, quatre nouveaux commissaires ont été investis dans leurs fonctions. Leur rôle sera essentiel pour accompagner le Président et la Vice-présidente dans la mise en œuvre des politiques et programmes stratégiques de l’Union africaine.