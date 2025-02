Présidence de la BAD : Amadou Hott dévoile sa vision pour le secteur privé africain

Amadou Hott a mis en avant l'un des piliers principaux de son plan d'action : la création d'un complexe bancaire au sein de la vice-présidence, spécifiquement dédié aux opérations du secteur privé. Selon l'ancien ministre sénégalais de l'Économie, cette approche novatrice vise à rationaliser et renforcer l'engagement de la BAD auprès des entreprises opérant à travers l'Afrique, qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises (PME) ou de grands conglomérats. Actuellement, les opérations non souveraines de la Banque représentent environ 20 % du volume global de ses opérations, une proportion que M. Hott souhaite accroître.



Le candidat à la présidence de la BAD a souligné que c'est en travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé que l'Afrique pourra surmonter ses défis économiques, notamment ceux liés à l'endettement. Et c'est en ce moment, que le continent pourra créer des emplois durables tout en mobilisant davantage de ressources pour soutenir les efforts de développement du continent. Il a également évoqué le potentiel de cette nouvelle vice-présidence à devenir un acteur clé pour aider les pays africains à formaliser et à transformer les segments informels de leurs économies.



Outre l'importance d'une collaboration renforcée avec le secteur privé, Amadou Hott a également exposé d'autres aspects de son programme pour la BAD. Son approche visionnaire inclut l'accélération des projets visant à garantir un accès universel à l'énergie, un domaine crucial pour le développement du continent. Il propose également d'améliorer la mobilisation des ressources grâce au capital hybride. Une méthode innovante qui permettrait de combiner des fonds publics et privés pour financer des projets d'infrastructure à grande échelle.



Le renforcement des capacités institutionnelles de la Banque fait également partie de sa vision, afin d'améliorer son efficacité interne et mieux répondre aux besoins de ses pays membres. Grâce à son expérience et sa connaissance approfondie des mécanismes de la Banque, Amadou Hott se positionne comme un leader capable de guider la BAD vers une nouvelle ère de collaboration, propice à un développement économique et social durable en Afrique.