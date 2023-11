Présidence de la COP9 : Matar Bâ dévoile les grands axes de son programme

Porté à la tête de la Conférence des parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport COP9 en octobre dernier. Dans un entretien accordé au quotidien sportif Record, Matar Bâ est revenu sur les grands axes de son programme à la tête de cette institution. L’ancien ministre des Sports en a profité pour parler du sport sénégalais.



Pour Matar Bâ, les grands axes, c’est d’abord la conformité. « Il faut qu’on se batte pour cela et aussi l’engagement politique de l’ensemble des Etats, des présidents pour que le sport soit doté de tous les moyens nécessaires pour faire le travail. L’autre point qui nous a fait vivre le retard, c’est l’incompréhension l’AMA (Agence mondiale antidopage), le CIO (Comité international olympique) et différents partenaires. C’est pourquoi, j’ai inscrit mon mandat sur le dialogue », a-t-il fait savoir.



« Il faut que l’AMA sache qu’elle agit sur un pays. Il faut que les pays sachent aussi que l’AMA n’est pas un concurrent mais un partenaire. Ce sont des équilibres à trouver. J’espère qu’on pourra le faire comme c’était le cas à nos débuts au ministère des Sports. Le plus important, c’est l’athlète. Il faut le protéger et faire que ces efforts ne soient teintés de tricherie », a dit le président de la COP9 dans un entretien accordé au journal Record.



L’ancien ministre du sport n’a pas manqué de parler du sport sénégalais. Matar Bâ demande aux dirigeants d’accorder plus d’importance au secteur sportif.



« Je suis sportif et je le resterai toujours. On est sur une bonne pente. Il faut maintenir le cap. Il ne faut pas que des divergences viennent freiner cela. L’Etat doit continuer en évoluant dans l’investissement dans la manne financière injectée dans le sport. Il faut que les dirigeants accordent plus d’importance au secteur sportif », a conseillé l’actuel chef de cabinet du Président Macky Sall.



Pour ce faire, Matar Bâ souligne qu’il faut des « infrastructures accessibles et un financement. J’ai beaucoup d’espoir. Il faut qu’on sache continuer et ne pas repartir à zéro. C’est la philosophie qu’on doit avoir. Quand on remplace quelqu’un, il faut se battre pour faire mieux sinon plus ».