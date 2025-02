Président Diomaye : «la mission des magistrats est de rendre justice avec indépendance, intégrité et rigueur »

La Justice est le socle d’une nation forte et d’une démocratie viable. Aujourd’hui, en présidant la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats du centre de formation judiciaire, j’ai tenu à rappeler l’importance de leur mission : rendre la justice avec indépendance,… pic.twitter.com/DQa1VcWlnF

— Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye) February 28, 2025



Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a présidé ce vendredi la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats. Cette cérémonie a eu lieu au Centre de formation judiciaire (CFJ), en présence de son directeur Souleymane Téliko et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne.Lors de son discours, le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance du rôle des magistrats, qui est, selon lui, de « rendre la justice avec indépendance, intégrité et rigueur ». L’information a été donnée par le Président Diomaye dans un post sur sa page X.« La Justice est le socle d'une nation forte et d'une démocratie viable. Aujourd'hui, en présidant la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats du centre de formation judiciaire, j'ai tenu à rappeler l'importance de leur mission : rendre la justice avec indépendance, intégrité et rigueur. Félicitations à cette nouvelle génération de magistrats qui s'engage à servir notre pays avec diligence et responsabilité. J'ai également rendu un hommage soutenu à leur parrain, le juge Ousmane Camara, illustre figure du droit sénégalais, dont l'itinéraire exceptionnel demeure un modèle d'éthique et d'excellence. Qu'Allah lui accorde longue vie et santé de fer », a-t-il publié sur X.