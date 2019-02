Présidentielle 2019: Dakar compte près de 1.700.000 électeurs

La campagne électorale va démarrer ce samedi à partir de minuit au Sénégal. Certains candidats que sont Ousmane Sonko et Issa Sall vont faire le Top départ à Dakar. Certainement, ils vont tous clôturer dans la capitale pour convaincre les près de 1.700.000 d'électeurs que compte Dakar.



Ces électeurs sont répartis comme suit. Dans le département de Dakar, il y a 663.020 électeurs, 122 lieu de vote et 1.190 bureaux vote. A Pikine, il y a 573.844 électeurs, 90 lieux de vote et 1.026 bureaux. Le département de Rufisque englobe 255.630 électeurs, 97 lieux de vote et 501 bureaux de vote. A Guédiawaye, nous avons 195.332 électeurs, 38 lieux de vote et 350 bureaux.



La région de Thiès, fief du candidat Idrissa Seck, sera aussi un enjeu déterminant pour le combat à la présidentielle. Elle compte 901.216. Troisième région la plus peuplée au Sénégal, Diourbel est un véritable grenier qui a 589.015, selon les chiffres tirés du fichier électoral.