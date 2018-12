Présidentielle 2019: Ousmane Sonko reçoit le soutien d'une cinquantaine de responsables de plusieurs partis

Si le chef de l'Etat Macky Sall est considéré comme le plus grand recruteur en termes de transhumance, le candidat des Patriotes Ousmane Sonko n'en est pas de moins. En effet, le leader du Pastef a eu mercredi le soutien d'une cinquantaine de responsables de plusieurs partis dont celui du chef l'Etat et du Parti démocratique sénégalais (Pds).



"Nous sommes très heureux de vous compter désormais parmi nous. Vous êtes tous, pour chacun en ce moment qui le concerne, des responsables politiques qui, dans vos bases respectives, représentez quelque chose. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour achever le processus de maillage du territoire national par notre parti", a déclaré Sonko.



Selon l'ancien directeur des impôts, son parti ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Le Pastef, avec le soutien de ses militants et sympathisants, va poursuivre le processus de sa massification pour constituer une forcer politique assez représentative à même capable de conquérir et d'exercer le pouvoir", fait-il savoir.