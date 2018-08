Présidentielle 2019: Samuel Sarr effectue sa première une visite à Touba

« Je pense que le peuple sénégalais aura à juger non pas sur la situation actuelle qui est catastrophique (…) le plus important c’est de proposer un programme aux Sénégalais et de définir le contour avec des choses bien concrètes », a affirmé Samuel Sarr, à sa sortie d’audience.



Jeudi soir, Abdoulaye Baldé, un autre ancien ministre de Wade a officialisé sa candidature à la présidentielle du 24 février 2019, lors d’une rencontre tenue au siège de son parti avec la presse nationale.