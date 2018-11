Présidentielle 2019: le premier bureau de vote inclusif pour les handicapés sera implanté à Pikine

Ouf de soulagement pour les personnes handicapées, car elles disposeront du premier bureau de vote inclusif qui sera implanté à l'école 3 de Pikine Est, afin qu'elles puissent accomplir leur devoir civique sans difficulté, lors de la présidentielle du 24 février 2019.



"C'est un bureau pour les personnes handicapées et non handicapées qui vont voter pour prouver qu'il est possible d'avoir cette expérience. Ce bureau va réparer une certaine injustice", a estimé le coordonnateur du projet de participation citoyenne et politique des personnes handicapées, Moussa Thiaré.



Cette initiative va permettre aux personnes handicapées de participer de façon effective au processus de vote. "Ca va permettre aux personnes handicapées motrices accéder aussi bien au bureau de vote qu'à l'isoloir, s'est réjoui M. Thiaré.