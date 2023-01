Présidentielle 2024: Dr Babacar Diop se déclare "candidat des pauvres"

Dr Babacar Diop, leader des Forces Démocratiques du Sénégal (Fds / les Guelewar) a été investi par son parti à l’issue du premier congrès tenu, les 27, 28 et 29 janvier, à la salle de l’unité africaine au Cices. Il s’est déclaré candidat des « pauvres et de l’espoir ».



« Je suis le candidat des pauvres et de l’espoir. Je suis la candidature des forces progressistes, mais surtout aussi la candidature de la démocratie parce qu’on a des régimes totalitaires au Sénégal et en Afrique. Nous voulons bâtir le Sénégal dans la démocratie, dans la paix mais une paix fondée sur la justice, sur le respect des droits humains, c’est pourquoi je dis que je suis le candidat du peuple, ce peuple laborieux, sans voix, oublié, exploité. Je veux être le président des pauvres, je veux gouverner pour les pauvres », a-t-il confié face aux militants et sympathisants venus prendre part au congrès.



Selon le professeur de philosophie, « Quand on gouverne, on choisit son camp. Certains ont choisi de gouverner pour les riches, de gouverner pour les multinationales, de gouverner pour les forces étrangères, d’autres ont choisi de gouverner pour leurs peuples. Je préfère faire partie de ce camp-là qui gouverne pour son peuple, qui gouverne pour les pauvres... »