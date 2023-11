Présidentielle 2024: Mamoudou Ibra Kane jette l’éponge

Après avoir lancé son mouvement « Demain, c’est maintenant » le 23 février 2023 et déclaré sa

candidature le 20 août dernier, le journaliste Mamoudou Ibra Kane vient de se retirer à la course vers le fauteuil présidentiel alors que nous en sommes qu’à l’étape de collecte des Parrainages.



Dans une déclaration parvenue à PressAfrik ce vendredi 03 novembre, Mamoudou Ibra Kane déplore une « inflation des candidatures » jamais égalée.



« Au regard du nombre de fiches de

parrainage retirées, les prétendants à la candidature sont passés, de 80 en 2019 à près de 250 à ce

jour. Ne sommes-nous pas en train de créer les germes d'une banalisation outrancière de la fonction

présidentielle ? », s’est-il interrogé





Avant d’évoquer une « banalisation outrancière » et une « désacralisation progressive à laquelle une telle inflation de candidatures expose cette éminente

fonction ». Même si, admet-il, « il est de fait que la Constitution de la République du Sénégal consacre l'accès de tout citoyen à l'exercice du pouvoir ».



Selon lui, « En tout Etat de droit, comme doit l’être tout Etat démocratique, la liberté est empreinte de

responsabilité. Et, en politique plus qu’en tout autre domaine de la vie publique, la liberté n’est

utilement exercée que dans la responsabilité consciencieusement assumée »



C’est ainsi, dit-il,, qu’ « en citoyen qui se refuse d’être un des acteurs de la désacralisation de la fonction de Président de la République, ai-je décidé, en parfait accord avec le Mouvement citoyen « Demain C’est Maintenant » (DCM), de retirer ma candidature du processus pour l’élection présidentielle du 25

février 2024 »



Le leader du Mouvement « Demain c’est maintenant » affirme toutefois être ouvert à collaborer avec toutes les forces vives de la Nation avec qui il partage la même vision.