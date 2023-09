Présidentielle 2024: Me Abdoulaye Tine aussi se lance

Me Abdoulaye Tine, Président du parti l’Union Sociale Libérale (USL) a tenu une conférence de presse ce jeudi à Dakar. Une occasion pour lui de faire le bilan du travail accompli par le parti depuis le 22 octobre 2022, avant d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024.



Il a fait part des perspectives notamment le Congrès d'investiture prévu le mois d’octobre prochain. Ce congrès d'investiture se déroulera sous l'égide d'une grande Coalition qui compte déjà une cinquantaine de mouvements citoyens, partis politiques et personnalités indépendantes. Mais surtout une Coalition non pas fondée sur un panel de Leaders, mais plutôt portée par les forces vives de la base, de la société.



« Les préparatifs sont déjà en cours tant au plan organisationnel que de la mobilisation dans les 45 départements et la Diaspora », a-t-il fait savoir.



Se prononçant sur la question de l'émigration massive des jeunes, Me Tine a indiqué avoir eu déjà à traiter de ces dossiers sous les précédents régimes dans le cadre de la coopération internationale entre le Sénégal et des pays de l’Union européenne. Et qu'en conséquence il estime détenir des clés de solutions structurelles et durables dans ce domaine.



Me Abdoulaye Tine a également abordé la question de l’application de certains accords bilatéraux et multilatéraux signés par le gouvernement du Sénégal, promettant ainsi de tout renégocier parce que sources de mal-être et de mal-vivre de nos populations notamment en matière de pêche et de commerce international.



Par ailleurs, Me Tine a exprimé sa stupeur et sa désolation suite aux déclarations de Macky Sall faisant état de projets terroristes islamiques qui auraient cherché à mettre la main sur le Sénégal lors des récents événements.



Face à la gravité de telles déclarations,

Me Tine invite Macky Sall à s’en expliquer dès son retour au nom du droit à l’information des citoyens sénégalais. En effet, les citoyens sénégalais ont droit à une information juste, sincère et complète sur l’état des menaces sécuritaires qui pourraient planer sur le pays.



A défaut d’obtenir ces explications dont le peuple est aujourd’hui en droit d’attendre légitimement de lui dès son retour, Me Tine encourage les parlementaires sénégalais à se saisir de la question en instituant une commission d’enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire de prétendues « forces occultes ».