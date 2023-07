Présidentielle 2024: l'IRAS s'en prend à Aminata Mbengue Ndiaye et réclame une candidature de la gauche

Le Secrétariat exécutif national (SEN) du Parti socialiste a tenu le 5 Juillet 2023 une rencontre à l’issue de laquelle, Aminata Mbengue Ndiaye et Cie ont réaffirmé leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar suite à l'annonce du président de la République, Macky Sall, de ne pas se représenter en 2024 pour un 3e mandat.



Une décision qui n'est pas du goût de l’Initiative Réflexion et Action Socialiste (IRAS) du parti qui n'a pas manqué de le démonter.



"Nous avons pris connaissance du communiqué de la secrétaire générale intérimaire du Parti Socialiste qui montre à quel point la signataire et ses laudateurs sont dans le désarroi", a pesté l’IRAS dans un communiqué.



Ce démembrement du parti de PS de rappeler à "l'intérimaire secrétaire générale, que dans sa posture actuelle, elle a perdu toute légitimité pour engager le parti socialiste en toute légalité."



Parce-que pour eux, "le SEN n’étant pas un organe délibérant de notre Parti, une décision aussi importante que la présentation d’un candidat à une élection présidentielle ne peut être prise sans consultation de la base des militants et sans passer par au moins le Bureau Politique."



S'agissant de la prochaine présidentielle, IRAS réaffirme sa "fermeté à œuvrer pour : Une ou des candidatures socialistes aux élections présidentielles. Aux retrouvailles de la grande famille socialiste et de la gauche plurielle qui adhère aux conclusions des Assises nationales et aux valeurs de l’écologie. Et la tenue, sans délai, d’un congrès extraordinaire pour choisir un (e) dynamique et ambitieux (se) Secrétaire Général, renouveler et rajeunir toutes les instances du Parti."



Et pour une massification de la famille socialiste, IRAS lance un appel à toutes les "structures et à tous les militants pour une forte mobilisation et une convergence d’actions qui permettront de redorer le blason de notre illustre Parti."