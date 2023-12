Présidentielle 2024 : la candidature de Abdoul Mbaye déposée au Conseil constitutionnel

La Coalition ABDOUL 2024, a informé, samedi, avoir déposé au Conseil constitutionnel le dossier de candidature de Abdoul Mbaye à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



« La Coalition ABDOUL 2024 porte à la connaissance des électeurs sénégalais résidant sur le territoire et à l’étranger que, ce jour samedi 23 décembre 2023, le dossier complet du candidat Abdoul MBAYE à l’élection présidentielle du 25 février 2024, a été déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Ceci, conformément aux dispositions du code électoral », lit-on dans un communiqué.



« La Coalition ABDOUL 2024, constituée de partis et de mouvements politiques, a investi Monsieur Abdoul MBAYE, président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) comme candidat de ladite coalition », ajoute la même source.



Abdoul Mbaye est un économiste, un banquier. Il a aussi servi son pays en tant qu’ancien Premier du Sénégal.



« Son profil exaltant et compétent a motivé ce choix concrétisé le 9 décembre 2023 lors de la cérémonie d’investiture », indique le document.



La Coalition ABDOUL 2024 remercie les « électeurs sénégalais qui ont accepté de parrainer la pertinente candidature de M. Mbaye ».



La coalition ABDOUL 2024 appelle à la « mobilisation de tous pour porter M. Abdoul Mbaye à la présidence de la République. Les activités prévues seront communiquées ultérieurement », peut-on lire dans le communiqué.