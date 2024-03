Prèsidentielle 2024 : le Cudis félicite Bassirou Diomaye Diakhar Faye et toute la communauté nationale

Car, selon le Cudis, "le modèle de tolérance et de vivre ensemble sénégalais, chanté urbi et orbi, a besoin d’être perpétué mais surtout préservé et consolidé".

Ce modèle, insiste l'organisation, "s’appuie sur une histoire, celle d’une société sénégalaise et d’une construction nationale basées sur la parenté, la foi, le métissage et une culture de considération et de respect mutuels entre toutes les franges de la communauté nationale".

Sous ce rapport, souligne-t-elle, "les acteurs religieux ont été, à travers leurs enseignements par l’écrit, le verbe, la posture, le comportement et la pratique, les piliers et le ciment de cette réussite qui fonde la stabilité et l’harmonie du pays".

Le Cudis qui a joué un rôle important lors des manifestations qui avaient secoué le pays, mesure la juste valeure de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans la paix et sans contestation. "Après avoir exercé une veille permanente sur les tensions politico-judiciaires qui ont marqué notre beau pays depuis mars 2021 et travaillé d’arrache-pied avec tous les acteurs de la communauté nationale pour éviter une rupture plus profonde de notre contrat social, et un basculement dans l’instabilité et la violence, nous mesurons à sa juste valeur l’élection, sans contestation, d’un nouveau Président de la République", avance le Cudis.

Cependant, les religieux se félicitent "de la bonne organisation et de la transparence du scrutin et salue la mobilisation de tous les acteurs politiques, judiciaires, religieux, sociaux, économiques, culturels, pour le respect de l’agenda institutionnel et du rituel démocratique et républicain qui a toujours été une marque de fabrique de notre pays".

Selon eux, "Le Sénégal se distingue ainsi, encore une fois, par sa capacité à dépasser les crises inhérentes à la marche de toute nation et à s’appuyer sur des ressorts souples et solides pour réinventer son vivre ensemble léglégendaire".



Le CUDIS de conclure en encourageant "les nouvelles autorités à mener des politiques hardies pour ressouder les lignes de fracture qui se sont creusées ces dernières années, et appelle toutes les composantes de la nation à accompagner cette dynamique vertueuse qui permettra à notre pays béni de poursuivre sa marche vers le progrès".

