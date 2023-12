Présidentielle 2024: le candidat qui a choisi le parrainage des élus territoriaux connu

Parmi les 93 candidats qui ont déposé leurs dossiers de candidature au greffe du Conseil constitutionnel il y a 4 dossiers avec le parrainage parlementaire, 1 dossier avec le parrainage des élus locaux et 88 dossiers avec le parrainage citoyen, avait indiqué le Président de la Cour Mamadou Badio Camara lors de son discours d'ouverture.





Ce qui est clair, c’est que seuls les candidats de Benno, de Taxawu Senegal, de Wallu ou Pds et de Yewwi ont ce nombre de députés requis (13 ou plus).



Le candidat Amadou Ba est la surprise puisqu’il a choisi le parrainage des élus territoriaux, nous apprend Emédia.



De toute façon, sa coalition, Benno bokk yaakaar, est la seule à disposer de 120 maires et présidents de conseil départemental requis pour cette option. Si Benno n’a pas parrainé un autre candidat avec ses députés, il y a lieu de se demander si Yewwi ou Wallu, qui ont potentiellement 26 élus, n’ont pas 2 candidats par voie parlementaire.