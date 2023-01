Les résultats officiels des dernières élections législatives au Sénégal, publiés par la Cour d'Appel de Dakar, le 4 août 2022, relève un nombre d'électeurs de 7 036 466 sur le fichier électoral. Parmi ceux-ci, seuls 3 281 583 avaient pris la peine d'aller accomplir leur devoir citoyen le 31 juillet dernier, soit un taux de participation de 46,60%. Ce qui veut dire qu'il y a encore 3 754 883 électeurs à convaincre d'ici février 2024. Soit plus de 50% du fichier électoral. Une niche à conquérir surtout pour la coalition au pouvoir (Benno Bokk Yakaar) qui est en nette perte de vitesse dans les urnes, si l'on se fie aux dernières élections (Locales de janvier 2022 et Législatives de juillet 2022).



Si on fait le cumul des scores des dernières élections législatives du 31 juillet dernier, publiés la Commission nationale de recensement des votes, la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY) a obtenu 1 518 137 voix contre 1 748 167 voix pour l'opposition réunie à travers différentes coalitions.



De 58% au premier tour l’élection présidentielle de 2019, Macky Sall et sa coalition, au pouvoir depuis 10 ans, chutent à 46,60% des voix et perdent la majorité à l’Assemblée nationale. C’est la première fois dans l’histoire politique sénégalaise qu’un régime perde la majorité absolue à l’Hémicycle. Les premières tendances sorties des urnes au soir du 31 juillet sont interprétées comme la fin de règne de Macky par les Sénégalais à travers les réseaux sociaux. Il faut donc réagir et vite, si l’APR et ses alliés veulent conserver le pouvoir en 2024.



L’écueil de la 3e candidature de Macky Sall

Mais pour remonter la pente d’ici 2024, il faut un candidat qui puisse faire face à la montée en puissance de l’opposition et principalement de sa figure de proue: Ousmane Sonko dont la popularité grandit au fil des jours, malgré les tentatives de le freiner.



Et les responsables du parti au pouvoir n’entendent pas investir un autre candidat que Macky Sall en 2024. Même si ce dernier est inéligible puisqu’étant à son deuxième mandat consécutif. En effet, l’article 27 de la Constitution dispose : « Le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Malgré les alertes des organisations de la société civile et de l’opposition, des meetings d’investiture sont organisés à Dakar et dans les régions par les militants et responsables de l’APR pour pousser Macky Sall à briguer un 3e mandat.



Un objectif d’1,5 million de cartes