Présidentielle au Cameroun: un élu du RDPC conteste toute candidature de Paul Biya hors congrès du parti

C'est un acte de défiance qui vient de l'intérieur et un combat solitaire de Leon Theiller, conseiller municipal de la ville de Monatélé, à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Son enjeu est de faire plier le directoire de son parti sur la question de la tenue du congrès ordinaire du RDPC. Pour lui, en l'état actuel et sans la tenue de ce congrès, qu'il appelle de tous ses vœux, le parti présidentiel ne peut investir de candidat à l'élection présidentielle.



Et pour cause : le dernier congrès du parti au cours duquel le président Paul Biya avait été élu pour un mandat de cinq ans s'est tenu en 2011, rappelle-t-il. Ledit mandat avait été prorogé en 2016 en vue de la présidentielle de 2018. Depuis, plus rien : le parti n'aurait pris aucun acte pour légitimer le mandat de son président, regrette-t-il.



« Agitation et épiphénomène »

En avril, Leon Theiller avait d'abord saisi le juge pour faire constater cette situation qu'il considère comme illégale. Mais l'affaire est toujours pendante devant la justice. Il a donc initié une procédure en référé, soit une manière rapide d’obtenir une décision express.



Au comité central du RDPC, un cadre du parti a qualifié ces derniers développements « d'agitation et d'épiphénomène ». Car pour le RDPC, la décision est prise depuis de longs mois : Paul Biya est le candidat naturel du parti pour l’élection présidentielle d’octobre 2025.