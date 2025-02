Présidentielle en Guinée-Bissau : Guy Marius Sagna dénonce le silence de la CEDEAO

Le député sénégalais Guy Marius Sagna, membre de la mouvance présidentielle, s’est exprimé sur l’absence de réaction de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) face à la situation en Guinée-Bissau. C’est à travers une publication sur sa page Facebook que le parlementaire a relayé ses propos.



Alors que le mandat du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló arrive à son terme dans moins de 23 jours, aucune date n’a encore été fixée pour l’élection présidentielle. Une situation qui suscite l’indignation de l’élu sénégalais.



« Où est notre CEDEAO qui a sanctionné le Mali et le Burkina Faso et voulait bombarder le Niger ? Chut, elle dort, car Embaló est un pilier du système néocolonial et parasitaire. », a-t-il déclaré