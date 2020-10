Présidentielle en Guinée: bilan de la journée de vote

Le dépouillement a démarré environ un quart d'heure après la fermeture officielle des bureaux de vote, dans l’école primaire du quartier Bordo de Kankan, le fief du chef de l'État guinéen, Alpha Condé, rapporte notre envoyée spéciale sur place, Bineta Diagne.



Le président du bureau de vote a ouvert l’urne, qui était scellée, sous le regard attentif des membres de son bureau. Autour de lui se trouvaient six représentants de partis politiques, tous munis d’une feuille et prêts à noter en détail le décompte des voix de ce bureau. Le processus est très lent. Les membres du bureau de vote recomptent les enveloppes pour être sûrs d’avoir le bon nombre de votants, le tout à la lumière de lampes-torches.



Pour le reste, à Kankan, aucun incident majeur n’a été signalé par les observateurs. Près de 600 membres de la société civile ont été répartis dans la Haute-Guinée. À cela s’ajoutent 12 observateurs de la Cédéao, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont tous unanimes sur un point : les électeurs ont voté dans le calme.



Une fois le dépouillement achevé, les regards seront ensuite rivés vers la Commission électorale communale, chargée de centraliser les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote de la commune de Kankan.