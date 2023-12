Présidentielle en RD Congo : la transparence, enjeu majeur du scrutin

Ce mercredi 20 décembre doivent se tenir les élections générales (municipales, provinciales, législatives et présidentielle) en République démocratique du Congo. Quelque 44 millions d’électeurs sont appelés aux urnes dans les 75 000 bureaux de vote de cet immense pays d’Afrique centrale. Alors que les élections de 2018 ont abouti à la première alternance démocratique de l’histoire du pays, celles de 2023 sont un test pour la démocratie congolaise. Mais alors que la campagne touche à sa fin, de nombreux doutes subsistent quant à la bonne tenue des élections et à leur transparence. À Kinshasa, France 24 est allé à la rencontre de citoyens et d’observateurs à quelques jours du scrutin.