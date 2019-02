Présidentielle sénégalaise: Hadjibou Souamé est avec Idy

Idirssa Seck n'a pas encore fini d'enregistrer des soutiens de taille dans le cadre de l'élection. En plus de Malick Gackou, Moustapha Guirassy et Pape Diop, le président de Rewmi a obtenu le soutien de Hadjibou Soumaré.



Selon Hadjibou Soumaré, ce choix a été fait après consultation de sa base qui lui a donné carte blanche. Ses militants et et alliés des 557 communes du Sénégal ont donné leur aval à l'ancien Premier ministre.