PressAfrik sur le point d’être le premier média sénégalais certifié JTI

PressAfrik sur le point d’être le premier médias certifié au Sénégal.



Le média a publié son rapport de transparence et abordé avec la Journalism Trust Initiative (JTI), l’étape de la certification dans les prochains jours.





La Journalism Trust Initiative (JTI) est une norme internationale, un label, pour mettre en valeur et avantager un journalisme digne de confiance.



Sa nécessité ?

Cette initiative est née d’un constat simple : le journalisme subit la concurrence directe de contenus manipulatoires qui prolifèrent dans l’espace digital : propagande, publicité, désinformation.



Cela s'est traduit au fil des ans par une érosion des audiences, une défiance vis-à-vis des médias, et une chute des revenus provenant de la publicité, d’abonnements, et d’actes d’achats.



Le but de la JTI : fournir un dispositif transparent pour faire reculer la désinformation et récompenser concrètement le respect d’un journalisme éthique et professionnel.



Conçue comme une norme ISO, la norme JTI a été élaborée par un comité de 130 experts comprenant journalistes, institutions, organismes de régulation, éditeurs, et acteurs des nouvelles technologies, rapporte Reporters Sans Frontières.