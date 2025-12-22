Prestation de serment : Abdoulaye Ba aux ​​nouveaux membres de l'OFNAC: « Vous n’avez pas le droit d’échouer»

L’audience solennelle de la Cour d’appel de Dakar a été marquée, ce lundi, par la prestation de serment des 12 nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC). Une cérémonie empreinte de solennité, placée sous le signe de l’intégrité et de l’efficacité face au fléau de corruption toujours persistant.



Présidée par Abdoulaye Ba, Premier président de la Cour d’appel de Dakar, en présence du Procureur général Mbacké Fall et du bâtonnier Me Aly Fall, la cérémonie a officialisé l’entrée en fonction de douze nouveaux membres de l’OFNAC.



​Un engagement sacré pour la transparence

​La prestation de serment, prévue par l’article 13-6 de la loi créatrice de l’organe, n'est pas qu'un simple protocole selon Me Abdoulaye BA. Pour le haut magistrat, il s'agit d'un « engagement profond » envers la nation. Rappelant le cadre législatif (loi 2025-12 du 03 septembre 2025) et les engagements internationaux du Sénégal (Conventions de Mérida et de l’Union Africaine), le Premier président a souligné que l’OFNAC demeure le gage de la transparence dans la gestion des deniers publics.

​

« En prêtant serment, vous affirmez votre volonté d'exercer en toute circonstance vos fonctions avec indépendance, impartialité, loyauté et discrétion », a-t-il rappelé aux récipiendaires.



​Un casting d'experts face à l'obligation de résultats

​Le profil des nouveaux membres incluant des magistrats, des professeurs agrégés, des administrateurs civils, des experts en suivi-évaluation et des représentants de la société civile a été minutieusement sélectionné par appel à candidatures. Fort de cette diversité, le Président de la Cour a été sans équivoque : « Vous n’avez pas le droit d’échouer ». Il a exhorté les nouveaux promus à s'appuyer sur l'excellence et la sagesse pour remplir leur mission de prévention et de lutte contre les pratiques assimilées, tout en respectant la présomption d'innocence.

​

​De son côté, le Procureur général Mbacké FALL a profité de ses réquisitions pour dresser un bilan lucide, et parfois sévère, de la lutte contre la prévarication des ressources publiques. S'il reconnaît une volonté politique affichée depuis plus d'une décennie, il note que « les résultats ne sont guère reluisants » face à la recrudescence de l’enrichissement illicite.



​Le Procureur a notamment identifié le "maillon faible" du système sénégalais : l'absence de suivi et d'évaluation des politiques publiques, la prévention avec la mission prioritaire selon l'article 3-1 de la loi. Il a noté la répression avec un regard attentif sur le favoritisme et le saucissonnage des marchés publics. Sur la réforme, il a noté que le pouvoir de l'OFNAC de recommander des évolutions législatives.



​La cérémonie s'est conclue par l'acte solennel : la main droite levée, les douze nouveaux membres ont juré de remplir leurs fonctions en toute indépendance et de garder le secret des délibérations. Ils entrent désormais en fonction avec une mission claire : restaurer la confiance des citoyens envers les institutions publiques.

