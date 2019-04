Prestation de serment de Macky Sall : 57 délégations présentes au Sénégal

Les observateurs sont unanimes sur l'organisation et la représentativité des autorités à cette cérémonie de prestation de serment de Macky Sall. Ils sont convaincus qu'elle va battre à coup sûr un record africain en terme de présence de chefs de d’Etat et de gouvernement, de délégations étrangères. Ils sont dix-neuf (19) chefs d'Etat sont arrivés au Sénégal entre hier et tard dans la nuit pour assister à la cérémonie de prestation de Macky Sall.



Fraichement revenu du Maroc, où il était en convalescence, Ali Bongo a fait le déplacement. Une délégation conduite par le Premier ministre gabonais Julien Nkoghe Bekalé. Le chef du gouvernement ghanéen Yaw Osafo Maafo est aussi venu. Au total, 57 délégations prendront part à la cérémonie d’investiture. Ségolène Royal, qui dirige la délégation française, est arrivée à bord d’un vol air Sénégal. La délégation américaine est arrivée avec à sa tête la Dg de l’Usaid. Le président de la chambre de représentant du Maroc, Habib El Malki, a été chargé par le roi Mohammed VI du Maroc.



Il faut aussi souligner la présence de l’ancien président de la France, Nicolas Sarkozy et l’ex PM anglais Tony Blair pour ne citer que celles-la.