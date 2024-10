Présumé escroquerie et acte de charlatanisme: Moustapha Dramé risque deux (2) ans de prison ferme

Le "marabout" Moustapha Dramé dit « Yallay Kassé » a été jugé mardi 9 octobre 2024 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar après avoir encaissé près de 5 millions de Oumar Thiam, à qui, il avait promis le visa pour le canada. Il est ainsi poursuivi pour des faits d’escroquerie et de charlatanisme.

Dans cette affaire d’escroquerie, Serigne Moustapha Dramé risque 2 ans de prison ferme si le juge suit le réquisitoire du procureur, en à croire "Les Echos".



Le mis en cause adepte des réseaux sociaux, a via TIK-TOK fait la connaissance de sa victime. Ce dernier portait sa confiance et son espoir sur le marabout pour rallier l’Eldorado. Le plaignant qui dit avoir sympathisé avec le prévenu sur les réseaux sociaux lui rendait visite fréquemment chez lui, c’est là qu’il lui a fait part de son vœu d’aller au Canada.



M. Dramé lui aurait mis en rapport avec un de ses amis. Après cela, il encaisse les sous de la partie civile sans que celle-ci ne dispose de ce sésame. « Après la remise de ces sommes, il m’a recontacté pour me dire que ma situation est compliquée. À cet effet, il m’a demandé de l’argent en me proposant de faire des prières » a confié Omar Thiam à la barre.



Cependant, Moustapha Dramé n’a pas contesté le fait d’avoir encaissé de l’argent, mais il réfute la mise en relation dont la victime a déclaré pour les besoins de ce visa : « Je ne suis pas habilité à lui délivrer un visa. Je précise que lorsque le projet de voyage à capoter, j’ai remis à Omar Thiam, le montant de 750.000 F CFA, puisqu’il me réclamait son dû a allégué Moustapha Dramé qui a donné 1.225.000 F CFA à la victime pour la désintéresser.



Par ailleurs, il a nié les faits de charlatanisme qui lui sont aussi imputés. Sur cette affaire, le juge fixe le délibéré pour le 16 octobre prochain.