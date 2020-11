Présumé terroriste arrêté à Touba : le marabout Sonhibou Diène placé sous mandat de dépôt

Le présumé terroriste arrêté à Touba, Serigne Sonhibou Diène, a été placé sous mandat dépôt. Poursuivi pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", le mis en cause ressemble, si l’on en croit aux confrères du journal Libération, plus à quelqu’un souffrant de "troubles mentaux".



Né le 5 mars 1989, Sonhibou Diène a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son interrogation sous le régime de la garde à vue. Mais, il est revenu sur ses propos selon lesquels, il a été en relation avec des groupes terroristes en Lybie.



Se disant adepte de l’idéologie soufiste et mouride, il a soutenu, face aux enquêteur, être contre toute forme de violence. Serigne Sonhibou précise qu’il est pour l’islam radical dans le sens de la pratique et non du Jihad armé.



Le jeune frère du mis en cause, interrogé en qualité de témoin, a déclaré que son frère souffre de troubles psychiques depuis l’âge de 20 ans et qu’il avait même été interné à l’hôpital psychiatrique de Thiès d’où il s’était enfui.



Il a révélé que son frère n’a jamais terminé ses études coraniques comme il le prétend et il n’a jamais combattu dans les rangs d’un groupe terroriste en Lybie.