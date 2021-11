Présumé viol du Miss Sénégal 2020 : Jamra dépose une plainte ce jeudi

L'Ong islamique Jamra annonce qu'elle va déposer une plainte ce jeudi pour tirer au clair cette affaire de présumé viol du miss Sénégal 2020.



" La plainte de Jamra sera déposée ce jeudi 25/11, inchaAllah, après séances de travail avec notre avocat maîtreaitre Moussa Sarr", lit -on dans une note de l'Ong publiée sur sa page Facebook.



En attendant, Mame Mactar Guéye et compagnie mettent en garde "les saï-saï à col blanc" qui tenteraient d'entraver l'action judiciaire sur ce sulfureux dossier".



"Les saï-saï à col blanc qui ne sont pas quitte avec leurs consciences, sont priés de ne pas chercher à entraver l'action judiciaire sur ce sulfureux dossier, qui est une honte nationale pour le Patrimoine Culturel sénégalais. Et qui risque de leur péter à la figure en raison de ses ramifications inattendues. Un tonton "saï-saï" averti en vaut...trois", informe la même source.