Prévision Météorologique : des pluies attendues à Dakar, Thies, Mbour… cette nuit

Dans son bulletin de prévisions, la météo, annonce des pluies cet après-midi dans plusieurs localités du pays, notamment dans le Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Cap-Skirring) et le Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel), et l’Est (Tamba, Bakel).



Ce soir et cette nuit, des précipitations se déplaceront vers l’Ouest (Dakar, Thiès, Mbour, Louga) et le Nord (Linguère, Matam, Podor, Saint-Louis).



Pour le lundi matin : les pluies persisteront sur le littoral et une partie du Centre.



Températures : Attendez-vous à des températures avoisinant les 33°C sur la majeure partie du pays, sauf dans le Nord-est où elles dépasseront 35°C.