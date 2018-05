Prime de participation au Mondial : C'est l'Etat qui va payer 20 millions à chacun des 23 "Lions"

L'Etat et les dirigeants du football sénégalais ont pris les devants pour éviter toute polémique liée aux primes des joueurs lors de la Coupe du Monde Russie 2018. En effet, à 42 jours du début de cette compétition le collectif représentant les joueurs et la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont signé un protocole d’accord concernant la prime de participation des « Lions » au Mondial. Ainsi, il est convenu entre les deux parties de fixer la prime de participation à 20 millions Fcfa pour chaque joueur.



« Comme on ne sait pas encore quels seront les 23 joueurs qui seront sélectionnés par Aliou Cissé, on ne peut pas dire qu’un tel ou tel autre est concerné », a indiqué une source. « Mais, tout est clair entre les fédéraux et les joueurs, car la prime de participation pour les 23 joueurs sélectionnés est bien établie et est de 20 millions Franc cfa », a-t-elle ajouté.



Cependant, cette prime sera entièrement payée par l’Etat du Sénégal. « La prime de participation pour les joueurs, qui seront retenus sera de 20 millions et sera payée par l’Etat du Sénégal » a confirmé Abdoulaye Sow, 3e vice-président de la Fédération.



Source: Stades