Primes Covid-19 aux agents de santé des collectivités territoriales: «And Gueuseum» maintient la pression sur le gouvernement

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé «And Gueuseum» rappelle au gouvernement sa promesse d’octroyer à chaque agent de santé des collectivités territoriales une prime Covid-19. «And Gueuseum» a lancé une campagne de protestation contre ce qu’elle qualifie de discrimination du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



« Nous estimons aujourd’hui, qu'il est temps que la tutelle nous dise concrètement qu’est ce qu’il compte faire de ces travailleurs », interpelle Sydia Ndiaye vice-président de l’Alliance des Syndicats Autonome de la Santé «And Gueuseum».



« Nous sommes ici, parce que Ouakam c’est l’exemple achevé des structures sanitaires qui n’ont reçu aucun franc de ces fonds Covid-19. Il y a une partie des travailleurs qui a reçu une prime de 150.000 F CFA, d’autres n’ont rien reçu. Ni les agents de santé communautaires d’ailleurs. Donc nous disons que 69 milliards, ce n’est pas 69 mille francs. Il faut qu’ils nous disent concrètement ce qui se passe. Nous sommes dans un pays ou les gens font du ‘’Ma tey’’, (je m'enfoutisme). Mais cette fois-ci, nous allons demander des comptes jusqu’au dernier centime », peste monsieur Ndiaye.



Mieux, tonne le syndicaliste, « l’argent, il faut qu’ils nous disent comment ils l'ont dépensé en termes d’acquisition de matériels. Des gens qui sont dans des bureaux climatisés, avec des voitures aux vitres teintées, qui ont utilisé ces fonds pour des séminaires, des tournées en à plus finir, alors qu’ils n'en ont pas le droit. L’argent est maintenant fini, ils ont disparu comme des rats qui quittent le navire. Et bien, je dis que, ces gens-là, nous allons les rattraper pour leur dire de nous sortir l’argent ».