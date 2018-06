Primes des Jambars de 91 : Me Moussa Bocar Thiam répond à Jamra

«Nous sommes au Sénégal, dans un Etat de droit. Les victimes durant les guerres, les missions militaires du Sénégal, ont des possibilités de faire réparer leur préjudice. Donc, je ne comprends pas que 27 ans après, qu’on dise qu’ils ont été mal rémunérés. C’est un non-sens.», a martelé Me Moussa Bocar Thiam qui s’exprimait sur l’affaire des primes des soldats ayant participé à l’opération «Tempête du Désert ».



Au micro de la Rfm, Me Thiam invoque la continuité de l’Etat et rappelle que c’est l’Etat du Sénégal qui est convoqué et non Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade ou même Macky Sall, e t indique que «ce débat n’a aucun sens».



A l’en croire, tout ce qui touche aux indemnités versées par les Nations Unies est complexe. Mais, prévient-il, si l’argent a été versé, il y a forcément des traces.



La guerre du Golfe avait couté la vie à 93 soldats sénégalais (Jambar). Ces derniers qui étaient partie à la Mecque effectuer leur pèlerinage, n’ont pas survécu au crash (resté inexpliqué) de leur avion.