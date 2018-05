Primes des "Lions" : le jackpot pour Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté

S’ils sont sélectionnés par le coach Aliou Cissé pour cette Coupe du Monde Russie 2018, Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté seront les seuls joueurs à avoir participé à tous les rendez-vous de l’équipe nationale : du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 jusqu’à la phase finale. Ainsi, ils pourront bénéficier de toutes les primes accordées aux « Lions » jusqu’ici. Et avec la nouvelle prime de participation à la Coupe du Monde fixée à 20 millions Fcfa, les sociétaires d’Everton et de West Ham pourront percevoir chacun 70 millions de franc CFA.



Après la double confrontation en novembre dernier face à l’Afrique du Sud, l’Etat du Sénégal avait réservé à chaque participant de ces deux rencontres une prime exceptionnelle de 20 millions Fcfa.

En plus de cette prime exceptionnelle du chef de l’Etat, la Fédération avait elle aussi octroyé une prime de qualification d’un montant de 30millions, calculés au prorata des matchs joués.

Avec la nouvelle prime de participation (20 millions) à la Coupe du monde Gana Gueye et Cheikhou, qui sont presque certains de prendre part à cette compétition sauf imprévu de dernière minute, percevront en tout 70 millions Fcfa.



Avec Stades