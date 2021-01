Prise charge de SOD par Macky: l'Amicale des étudiants fait un communiqué polémique sur les fonds collectés

Ils ont collecté de l’argent pour SOD pas pour votre Amicale 😡😡😡😡😡😡😡😡 remettez la totalité de la somme au malade un point c’est tout pic.twitter.com/YCZk4D2E6A

— Junior Diakhaté Niintche🇸🇳 (@Niintche) January 13, 2021

L'Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odontologie apporte des précisions sur l'argent collecté dans l'affaire de Sadio Ousmane Diédhiou, étudiant en année de doctorat d’État en médecine qui souffre d’aplasie médullaire. Et cela fait suite à la prise en charge annoncée de leur camarade par le Président Macky Sall, qui compte assurer son évacuation et opération.Dans une note rendue publique, ce mercredi 13 janvier, l'Amicale renseigne que l'essentiel de l'argent initialement collecté "sera utilisé pour des oeuvres sociales et médicales au bénéfice de toute la population sénégalaise en guise de reconnaissance après l'évacuation et la prise en charge complète de SOD par le chef de l'Etat".Une décision qui n'agrée pas les internautes sénégalais qui voient ça comme un vulgaire détournement d'objectif. La plupart d'entre eux demandent à ce que l'argent collecté soit purement et simplement rendu à l'étudiant Sadio Ousmane Diédhiou.L'enseignant Junior Diakhaté, connu pour ses actions en faveur des écoles et salles e classes délabrées est très remonté contre l'amicale de la Fac médecine.La blogueuse Jaly Badiane trouve l'attitude de l'Amicale de la faculté de Médecine honteuse.