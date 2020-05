Prise en charge cas contacts, malades et voyageurs entrants: Dr Bousso dévoile la nouvelle stratégie du ministère de la Santé

Le Directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires, Dr Abdoulaye Bousso a fait part de la nouvelle stratégie du ministère de la Santé et de l’Action sociale concernant la prise en charge extra-hospitalière des malades de Covid-19, les voyeurs entrants et la prise en charge des cas contacts. Il informe que la prise en charge extra-hospitalière des patients symptomatiques va aussi s’étendre aux réceptifs hôteliers. Dr Bousso renseigne que le ministère de la Santé va aussi revenir sur sa stratégie initiale concernant les voyageurs entrants.



Ainsi, il s’agira de faire un screening de tous les voyageurs à l’entrée. « Toute personne suspecte sera isolée, prélevée à l'attente de ses résultats. Et si cette personne est positive elle va être transférée dans nos centres de traitement», a déclaré Dr Bousso lors du point quotidien du jour.



Tous les autres passagers qui arrivent au Sénégal et qui ne présentent aucun signe, «seront laissés et ils devront rentrer chez eux et se mettront en quarantaine dans leur domicile pendant 14 jours», a-t-il fait savoir. Vidéo!