Prison : Farba Ngom évacué d’urgence à l'hôpital Principal après un malaise, son état reste critique

La nuit a été mouvementée au Pavillon spécial, l’aile médicale de la prison rattachée à l’hôpital Le Dantec. Farba Ngom, maire des Agnam et détenu au cœur d’une instruction financière, a été victime d’un violent malaise dans la nuit de mercredi à jeudi. Son état jugé critique a nécessité une évacuation sanitaire d’urgence vers l’Hôpital Principal de Dakar aux alentours de 4 heures du matin, selon des sources proches du dossier et confirmées par son avocat.



Me Baboucar Cissé, l’avocat de Farba Ngom, a confirmé la gravité de la situation dans la soirée de jeudi. S’il a choisi de ne pas s’exprimer davantage, son silence même est lourd de sens. Il traduit une inquiétude palpable : celle de voir l’état de santé déjà très dégradé de son client basculer irrémédiablement, rapporte L'Observateur.



Si le maire a pu être ramené au Pavillon spécial au petit matin après des premiers soins, cet épisode n’est que la matérialisation brutale d’alertes médicales répétées. Depuis des mois, les expertises judiciaires s’accumulent et convergent toutes vers la même conclusion : la santé de Farba Ngom est incompatible avec le milieu carcéral.



Le 7 août dernier, un rapport médical signé par trois professeurs évoquait des « complications évolutives dont une mort subite nocturne potentielle ».



​Cet incident met en lumière les conditions de prise en charge précaires des détenus nécessitant des soins spécialisés, dans un Pavillon spécial qui, depuis le début des travaux de réhabilitation de l’hôpital Le Dantec, ne serait plus en mesure d’assurer pleinement sa mission.

