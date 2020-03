Prison de Diourbel : Mbaye Diop tué par un de ses codétenus - le motif du meurtre

Mbaye Diop condamné à cinq ans de prison ferme à la Maison d’arrêt et de Correction (MAC) de Diourbel (160km au centre) ne va plus jamais humer l’air de la liberté. En effet, il a été tué en prison par l’un de ses codétenus. C’est suite à une violente bagarre et des coups mortels dans l’abdomen qu’il a perdu la vie.



Des échauffourées ont éclaté entre les deux détenus pour une histoire de place dans la nuit du jeudi au vendredi. Vers 2h, l’un des détenus qui est sorti pour se soulager, n’a pu retrouver son lit de fortune. Ce qui sera à l’origine d’une vive dispute qui va finalement virer au drame.



Le corps du défunt est acheminé à Dakar pour les besoins de l’autopsie. Le présumé meurtrier est arrêté et incarcéré au commissariat central de Diourbel pour les besoins de l’enquête.



Mbaye Diop était un tailleur de profession. Il a été condamné à cinq a de prison pour «viol et pédophilie».