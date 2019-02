Prison de Rebeuss : le "Faux Kocc" évacué à l’hôpital des suites d'un AVC

Modou Dièye, le faux "Kocc Barma", serait victimes d’un AVC. Il a été évacué dans une structure de la place, informe Seneweb.



Arrêté, le 25 janvier dernier pour collecte illégale de données à caractère personnel, menace de diffusion de données personnelles et chantage, le proche du lutteur Modou Lô, a été envoyé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss suite à un mandat de dépôt.

L'homme contactait ses victimes via Snapchat ou d’autres applications avec un profil identique à celui du vrai « Kocc Barma », en leur affirmant qu’il avait leur vidéo intime avant de promettre de les supprimer si elles couchaient avec lui. Une fois que les victimes paniquent et cèdent, il les invite à une chambre d’hôtel, couche avec elles tout en prenant soin de filmer la scène. Et il revenait à la charge chaque fois qu’il avait besoin de satisfaire ses désirs sexuels, si ce n’est pour exiger de l’argent à ses victimes qui se retrouvaient doublement piégées.