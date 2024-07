Prison de Ziguinchor : plus d'une trentaine de détenus en grève de la faim

Plus d’une trentaine de prisonniers de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor (sud) sont en diète. Ils ont boycotté tous les repas qui leur ont été servis. Ces détenus protestent contre la durée excessive de leurs détentions et leurs conditions de vie carcérale.



« Nous ne pouvons plus supporter cette situation et ces conditions difficiles et inhumaines que nous vivons dans nos geôles. Nos détentions sont longues, nous vivons dans nos geôles. Nos détentions sont longues, nous avons décidé de boycotter tous les repas qui nous ont servi jusqu’à la satisfaction totale de nos complaintes », a expliqué la mort dans l’âme, sous le couvert de l’anonymat, un pensionnaire de la prison Ziguinchor. Qui souligne que : « Pour l’instant, il n’y a pas d’évaluation sanitaire ».



Selon Libération, cette grogne des détenus n’est pas une première dans cette Mac où des détenus s’étaient déjà illustrés, il y a quelques mois, par un mouvement similaire.



Cette grève de la faim des détenus intervient à 48 heures du procès en appel de l’affaire Boffa-Bayotte.