Prison : gravement malade, le Dg de Locafrique, Khadim Bâ, longuement hospitalisé

Le directeur général de la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail (Locafrique), Khadim Bâ, qui a bouclé la semaine dernière un an en détention, est "très gravement malade".



Selon Les Échos, qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, a souligné qu’il a été longuement hospitalisé sans donner plus de détails, évoquant des raisons de secret médical.



Pour rappel, le jeudi 29 juillet, la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar a condamné Khadim Ba à deux ans de prison, dont trois mois ferme. En sus, il a été condamné à une amende de 12 milliards de F CFA en guise de dommages et intérêts pour son père. Il était poursuivi pour « faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et escroquerie ».