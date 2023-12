Prix E-jicom de Journalisme : la 6e édition sort les agenciers de l’ombre, les femmes à l’affût

Outre le Grand Prix, la catégorie « éducation et formation » a été remportée par un autre agencier, Abdoulaye Diallo de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), tandis que sa consoeur Khady Diop a été parmi les finalistes dans la catégorie presse en ligne.



Cette année 117 candidatures ont été reçues par les organisateurs, dont 111 ont été jugées éligibles. A l’arrivée, 25 finalistes ont été nominés. Ces derniers ont reçu chacun son certificat de finaliste lors de la cérémonie.

L’E-jicom a attribué les principaux prix en presse écrite, presse en ligne, radio et télévision alors que ses partenaires ont offert des prix dans des catégories thématiques.



Ainsi, des prix spéciaux ont été décernés dans les catégories suivantes : « liberté de presse et accès à l’information », parrainé par Reporters Sans Frontières » ; « droits humains », soutenu par Amnesty international section Sénégal ; « droits des femmes», dédié exclusivement aux femmes journalistes et soutenu par le Pasneeg ; « journalisme scientifique », catégorie ouverte à tous les journalistes africains basés au Sénégal, parrainé par l’IRD ; « éducation et formation » parrainé par la Cosydep, et enfin « numérique, liberté d’expression et espace civique » parrainé par Article 19.



« Cette année, la cérémonie de remise des Prix est placée sous le sceau de la pérennisation. Cette pérennisation est en marche, grâce à des partenaires qui nous permettent chaque année de respecter ce rendez-vous ». a souligné Mme Sirandou Fall Samb, Chargée de projets à l’E-jicom qui a prononcé le mot de bienvenue.



Pour cette 6e édition, le jury était composé de journalistes chevronnés : Mamadou Thior journaliste, président du Conseil pour l'Observation des Régles d'Éthique et de Déontologie dans les médias au Sénégal (CORED) ; Aminatou Diop, journaliste, membre du Cored, Evelyne Mandiouba, journaliste, coordonnatrice des rédactions à D-Media et formatrice en journalisme ; Hawa Ba, journaliste, directrice de la division participation d’Open Society Foundations Africa (OSIWA) ; Momar Dieng, journaliste

d’investigation; Assane Diagne, journaliste rédacteur en chef francophone de « the Conversation Africa » et Adama Ndione, journaliste et consultant.

« Le travail du juy n’a pas été de tout repos tellement les productions étaient de haute facture tant sur le choix des sujets que sur les angles de traitement » a déclaré la présidente du jury, Evelyne Mandiouba lors de son allocution qui a également salué la « forte participation des femmes journalistes », avec plus d’une trentaine de candidatures cette année, une première dans l’histoire de ces prix.



Pour prétendre aux Prix E-jicom de Journalisme, les postulants, doivent, en plus de l’âge et du nombre d’années d’expérience dans la presse (respectivement 35 ans et 10 ans maximum), produire un travail de « terrain » sur des questions d’intérêt public.



Outre leurs trophées, tous les lauréats reçoivent des récompenses composées essentiellement d’outils de travail, notamment des tablettes.