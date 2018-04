Prix Marc-Vivien Foé 2018 : ​ Keita Baldé Diao et Moussa Konaté parmi les 13 finalistes

Radio France Internationale (RFI) et France 24 ont dévoilé ce 9 avril les noms des 13 finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1). Le tenant du titre, l’Ivoirien Jean Michaël Seri, remportera-t-il aussi le Prix Marc-Vivien Foé 2018, le 14 mai prochain ?



Jean Michaël Seri imitera-t-il son compatriote Gervinho, seul joueur à avoir remporté deux fois de suite le Prix Marc-Vivien Foé ? L’Ivoirien fait en tout cas partie d’une liste de 13 finalistes pour ce trophée qui récompense le meilleur Africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2017-2018.



Le milieu de terrain de l’OGC Nice y figure en effet aux côtés de deux autres « Eléphants », l’attaquant lillois Nicolas Pépé et surtout le Toulousain Max-Alain Gradel, 2e de l’édition 2015 derrière le Ghanéen André Ayew.



Ni Algérien, ni Marocain, cette année



On compte également deux Camerounais, deux Sénégalais, un Burkinabè, un Cap-Verdien pour la première fois, un Congolais, un Malien, un Togolais et un Tunisien, mais pas d’Algérien ou de Marocain. Les « Lions de l’Atlas » ont pourtant remporté cette distinction à trois reprises (Marouane Chamakh en 2009, Younès Belhanda en 2012 et Sofiane Boufal en 2016).



Le Prix Marc-Vivien Foé 2018 sera remis le 14 mai prochain à l’issue d’un vote organisé par Radio France Internationale (RFI) et France 24 auprès d’un jury de 95 spécialistes.



En attendant, les internautes peuvent voter sur www.prixmarcvivienfoe.fr et remporter ainsi des maillots s'ils trouvent le tiercé gagnant de cette dixième édition.