Prix Puskas : La Fifa dévoile les 10 buts nommés, Sadio aux oubliettes

🚨 PRIX #PUSKAS 🚨



Les dix candidats ont été dévoilés ! 👀



Votez maintenant 🗳️👇https://t.co/V0Gs6cuL6B pic.twitter.com/TElJdBxbTu — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) August 19, 2019

L'international sénégalais, a été écarté du podium pour le trophée du meilleur joueur de l'UEFA, Sadio Mané à encore été oublié concernant le Prix Puskas qui sacre le plus beau but de l'annèe. Pourtant, l'allier de Liverpool avait inscrit un but d'anthologie à l'Allianz Arena face au Bayern Munich, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Malheureusement ,le but du natif de Bambaly ne sera pas retenu parmi les 10 réalisations qui ont marque les esprits . Voici les 10 Buts nominés pour le Pris Puskas