Prix de la quittance de passeport : la hausse ne concerne que le duplicata

À l’agence des impôts et domaines sis à l’avenue Bourguiba, un calme règne à première vue. Sur la cour, pas l’ombre d’un citoyen, juste des gendarmes qui font la ronde devant les portes principales. À l'intérieur une grande salle avec des bureaux pour les caissières. En fil dans la salle d’attente, des citoyens venus renouveler leurs passeports d’autres pour juste payer la quittance crient leurs ras-le-bol à ce sujet et exhorte la caissière à aller se renseigner auprès de ses supérieures sur les vrais tarifs. "40.000 CFA, c’est trop pour une quittance de passeport", décrient-ils.



Modou qui semble maîtriser les prix par cœur, « ce n’est pas le bon prix, la quittance a toujours coûté 20.000fcfa. Et cela concerne d’après lui, le renouvellement et le dépôt pour un nouveau passeport. C’est uniquement en cas de perte que l’on est obligé de payer une quittance au coup de 40.000 FCFA pour en avoir un duplicata », a -t-il indiqué. Et de renchérir : « Cette dame ne maîtrise pas les tarifs, il faut qu’elle aille se renseigner chez ses supérieures ».



Arrivé sur les lieux à l’improviste, cet homme d'environ la quarantaine donne une bonne nouvelle « les prix sont revenus à la normale, l’ordre vient de la hiérarchie supérieure », a -t-il laissé entendre.

À peine qu'il s'est tu, la caissière qui était allée à la demande de la clientèle vérifier chez son supérieur vient confirmer la nouvelle. « Mon patron m'a demandé de vous vendre la quittance à 20.000 FCFA », a-t-elle dit.



Cet homme qui a déjà payé sa quittance au prix de 40.000 FCFA un peu plutôt avant les réactions de dénonciations des autres clients, est retourné au bureau du directeur pour récupérer ses 20.000 de plus. Chose qui a été faite sans problème.



A Dieuppeul, au bureau des passeports, une longue file est notée. Ils sont tous munis de leur passeport et de leur quittance. Interpellé, Baba informe qu’il n’était pas au courant de cette hausse et qu’il a payé sa quittance hier mardi au prix de 20.000 FCFA comme d’habitude. « Je ne savais pas qu’il y a eu une hausse du prix sur la quittance de passeport. J'ai payé ma quittance de passeport depuis hier, mardi au prix de 20.000 FCFA, ici même à Diotali ».



Devant les bureaux de Diotali, un point de vente de timbres fiscaux et quittances, on aperçoit une dame qui semble pressée au sortir du bureau confie qu’elle a payé sa quittance à 20.000fcfa.



« Simple rumeur, sabotage contre le nouveau régime ou informations réelles, l’importance est que les frais sont rétablis à 20.000fcfa. Une bonne nouvelle pour les citoyens désireux d’obtenir un passeport ou de renouveler la leur». Sur ce, « tout est bien qui finit bien », comme le dit l’adage.