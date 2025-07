Procès Bachir Fofana : le verdict attendu au 9 juillet prochain

Le journaliste-chroniqueur Bachir Fofana devra patienter jusqu'au 9 juillet prochain pour connaître son sort. C'est ce qu'a décidé ce mercredi, le tribunal des Flagrants délits de Dakar. À l'instar de l'ancien parlementaire Moustapha Diakhaté dans une affaire similaire, le prévenu restera derrière les barreaux en attendant le jugement définitif. Pour cause, la cour a rejeté la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats.



Lors de l'audience, le procureur a requis la peine de six mois de prison dont 3 mois ferme assortie d'une amande de 200 mille F fa pour diffamation.



Bachir Fofana a été envoyé en prison pour "diffamation et divulgation de fausses informations", après avoir soutenu, lors d'une émission, que le marché des véhicules de la 15e législature a été gagné par Cheikh Guèye, qui serait impliqué dans le dossier qui vaut à l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall un bracelet électronique