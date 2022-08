Procès Benjamin Mendy: le joueur plaide non coupable

Benjamin Mendy a plaidé non coupable du dixième chef d’accusation à son encontre. Il avait déjà plaidé non coupable il y a quelques semaines pour les neuf autres.



Au total, huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle.



L'ancien international français avec son costume bleu marine, sa chemise blanche et une cravate bleue rayée s'est levé et a répondu "non coupable" lorsque le chef d'accusation a été lu au début de son procès. Depuis le début de l’audience, Benjamin Mendy est accompagné par un interprète.