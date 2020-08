Procès Cheikh Oumar Anne Vs Pape Alé Niang et Mody Niang: 10 milliards réclamés par le ministre, délibéré le 13 octobre

Le procès opposant l’ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) Cheikh Oumar Anne et Pape Alé Niang et Mody Niang, s’est tenu mardi, tard dans la nuit. Le journaliste et son co-prévenu, qui a préfacé son ouvrage intitulé "Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud" sont poursuivis pour diffamation par l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur. Les parties ont soldé leurs comptes devant la barre du tribunal Correctionnel de Dakar. Le verdict est attendu le 13 octobre prochain.



Appelé devant la barre, Pape Alé Niang a contesté les faits de diffamation qui lui sont reprochés tout en assumant ce qu’il a écrit dans son ouvrage. Le journaliste estime qu’il n’a fait que « reprendre les conclusions du rapport ». « Je me suis basé sur le rapport qui dit qu’il a commis des faits d’escroquerie et de détournements de denier public. Et le rapport a recommandé qu’il soit relevé de ses fonctions et qu’il ne soit plus nommé à un poste public », a-t-il soutenu.



Et, a-t-il ajouté : « Nafi Ngom Keita avait même demandé l’ouverture d’une information judiciaire. Donc, c’est le rapport de l’Ofnac qui est diffamatoire, parce que c’est ce que j’ai intégralement repris dans le livre ».



Son co-prévenu, Mody Niang, qui lui conteste la complicité de diffamation qui lui est reproché, estime que c’est lui qui se sent « diffamer ». « On me présente comme un maître-chanteur. II y a un complot qui se prépare. Je me sens plutôt diffamé », a-t-il déclaré.



L’ancienne présidente de l’Ofnac, Nafy Ngom Keita, qui, elle aussi est poursuivie par Cheikh Oumar Anne pour complicité de diffamation, était absente au procès. Elle a adressé au tribunal une lettre de dispense de comparution.



Les avocats de Cheikh Oumar Anne dont Me El Hadji Diouf, sont d’avis que l’ancienne présidente de l’Ofnac est derrière le journaliste. « Vous avez pris le risque de présenter quelqu’un comme un vulgaire délinquant, un voyou, un bandit qui détourne. (…). Parce que Nafy Ngom Keïta était derrière lui », a affirmé Me Diouf.



L’avocat réclame à Pape Alé Niang, Mody Niang et Nafy Ngom Keïta la somme de 10 milliards de F Cfa à titre de dommages et intérêts. Quant à la défense, elle demande la relaxe pure et simple.



L’affaire a été mise en délibéré le 13 octobre prochain.