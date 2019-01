Procès Gbagbo devant la CPI: le procureur va faire appel de l’acquittement

Ce mercredi 16 janvier, dans la matinée, le bureau du procureur a déposé une demande d’appel de la décision d’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La Cour écoute ce matin les arguments des deux parties.



Le procureur demande que les deux hommes restent en détention le temps que la Cour statue sur la demande d’appel. Pour le bureau du procureur, une remise en liberté est problématique, car il y a risque de fuite. Et la libération de ces deux hommes représente un risque de déstabilisation du pays.



Pour la défense, au contraire, Laurent Gbagbo a été acquitté. Il a été reconnu innocent et doit donc être libéré. Dans ces conditions, ça n’a aucun sens de penser que l’ancien président ivoire veuille se soustraire à la justice, estime sa défense.