Procès Imam Ndao : Ibrahima Ndiaye enfonce son co-accusé Mohamed Ndiaye

L’accusé Ibrahima Ndiaye a révélé devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar que l’accusé Mohamed Ndiaye alias Abou Youssouf avait rejoint le fief de Boko-Haram pour faire le Djihad par le biais de son voisin Ousseynou Sy.



« Nous nous sommes vu 3 fois dans l’année 2016. Un bon jour il est parti à Nouakchott. Je lui ai dit de rappeler une fois à Nouakchott. Je lui ai demandé sa position il m’a dit qu’il était à Médinatoul Wara (Nouakchott). Et je lui ai proposé de se rendre chez moi ensemble. Il m’a dit qu’il avait une femme mauritanienne », a déclaré l’accusé devant la barre de la chambre criminelle de Dakar.



Poursuivant son argumentaire, il persiste et signe: "lors de notre discussion, Mohamed Ndiaye m’a dit qu’il était pêcheur. Et pendant 2 jours, mon voisin Ousseynou Sy m’a dit que Mohamed Ndiaye était dans le fief de Boko-Haram pour faire le Djihad". L'accusé de poursuivre : "à l'issu de cette rencontre, je lui ai demandé s’il avait rejoint le fief de Boko-Haram. Il m’a dit qu’il était en voyage au Nigéria pour apprendre l’Islam. C'est par la suite qu'il m'a révélé que Moussa Mbaye était vivant; mais Assane Dièye est mort mais en Libye. »



A l'en croire, Mohamed Mballo a vu des images au niveau de l’internet montrant qu’Assane Diène est décédé avec Abdoulaye Diène et Zaid Ba. Mais Mohamed Ndiaye l’avait nié catégoriquement en me disant que s’était du montage.