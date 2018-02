Procès Khalifa Sall : Le juge Lamotte réduit la liste des témoins et exclut Niasse, Tanor, Idrissa Seck…

Le procès de Khalifa Sall et de ses co-inculpés entre dans une nouvelle phase avec le fond du dossier qui doit désormais être examiné. Mais déjà, le juge Malick Lamotte a décidé de réduire la liste des témoins de la défense.



En effet, le président du tribunal correctionnel a jugé que Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Aminata Tall, Mamadou Lamine Loum, Hiabib Sy, Lamine Diack, Amadou Ba, Me Abdoulaye Wade, Soham Wardini, Birima Mangar, ne vont finalement pas témoigner.



A noter que depuis ce matin, Khalifa Sall et ses co-inculpés défilent devant la barre pour répondre des accusations de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, entre autres.