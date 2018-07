Procès Khalifa Sall : Les cadres de l’Apr accusent l’opposition de manipulation

«La CCR invite l’APR et tous les alliés de la coalition Benno Book Yaakaar à se mobiliser et investir le terrain pour assurer un parrainage massif du candidat Macky Sall », concluent-ils.

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) dénonce l’attitude «irresponsable de l’opposition. Selon eux, c’estune stratégie pernicieuse de contestation, de désinformation-manipulation et de boycott systématique de tout cadre de concertation mis en place p le Président Macky SA.Analysant la situation politique du pays, la CCR déclare dans un communiqué parvenu à PressAfrik que : « l’opposition, qui n’a aucune offre alternative crédible, est aujourd’hui totalement désemparée et déroutée par les défaites successives et cuisantes qu’elle a essuyées lors des différentes élections depuis 2012».D’où, poursuit-il, «tout ce tollé soulevé sur la candidature utopique de Karim WADE ou sur l’affaire Khalifa SALL, s’inscrivant dans cette même stratégie de l’opposition qui semble ne pas vouloir aller à l’élection présidentielle pour éviter de subir encore une énième défaite (« chat échaudé craint l’eau froide »).Sur ce, les cadres de l’Apr prend à témoin l’opinion nationale et internationale devant cet état de fait, soulignent-t-ils. Avant cde félicitr le Président de la République, Macky SALL «pour la tenue des concertations sur la gestion du pétrole et du gaz, mais aussi pour l’organisation de la conférence nationale sur l’Aménagement et l’attractivité du Territoire».«Cette conférence, première du genre depuis l’indépendance, constitue une avancée majeure pour le développement économique et social de nos terroirs»,